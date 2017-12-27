أهالي «جنادرية الرياض» لـ«تواصل»: «النفايات» تحاصر منازلنا (صور)

تواصل – فريق التحرير:

يُعَانِي سكان حي الجنادرية شرق الرياض، من تراكم النفايات ومخلفات البناء أمام منازلهم؛ الأَمْر الذي سبب لهم إزعاجاً كبيراً بِسَبَبِ لجوء الحيوانات الضالة إليها، وقد تكون موطناً لانْتِشَار الأمراض.

المواطن عوض سليمان الحربي، أحد سكان الحي، أرسل مجموعة صور عبر خدمة “المواطن الصحفي” بـ”تواصل”، تُظهر النفايات ومخلفات البناء التي تحاصر منازلهم – بِحَسَبِ وصفه -.

الفلل الجاهزة السبب

وقال “الحربي” في حديثه مع “تواصل“: ‘‘إن المشهد أمام منازلنا نحن سكان (حي الجنادرية) سيئ جداً للغاية، فمختلف أنواع النفايات والقمامة ومخلفات البناء متراكمة ومتراصة أمام أبواب بيوتنا”.

وأرجع المواطن السبب في ذلك إلى أحد أصحاب الفلل الجاهزة في الحي، والذي يقوم بإلقاء مخلفات البناء والتجهيزات أمام منازلهم، دون مراعاة لهم، متجاهلاً أنها قد تكون موطناً لانْتِشَار الأمراض المعدية.

وَأكَّدَ “الحربي” أن هذه المخلفات والنفايات المتراكمة والتي أصبحت مُرْتَفِعَة بشكلٍ كبير عن الشوارع تلجأ إليها الحيوانات الضالة، فَضْلاً عن انبعاث روائح كريهة منها، قد تهدد صحتنا.

بلاغات بأمانة الرياض

وقال المواطن: ‘‘إنه أرسل 4 بلاغات إلى “نظام بلاغات مركز طوارئ أمانة منطقة الرياض 940″، مُوَضِّحَاً فيها معاناتهم وطالب بالتحرك لإنْقَاذهم، ولكن دون جدوى‘‘ بِحَسَبِ تعبيره.

وطالب “الحربي”، وزارة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية بالنظر إلى معاناتهم، ومحاسبة المسؤولين عن عدم التحرك لإنقاذهم من هذه النفايات والمخلفات.

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