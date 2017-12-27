بعد تسمم 5 حالات.. بلدية المجمعة تغلق مطعماً للوجبات السريعة

تواصل – فريق التحرير:

أغلقت بلدية المجمعة، أمس الثلاثاء، مطعمًا للوجبات السريعة بعد تعرض 5 حالات للتسمم الغذائي، نافيةً ما تم تداوله بشأن ارتفاع عدد حالات الإصابة.

وأكدت البلدية، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى، الأحد الماضي، لإجراء العلاج اللازم.

وأوضحت بلدية المجمعة أنه تم اتخاذ هذا الإجراء الاحترازي بحق المطعم حتى خضوع الحالات المذكورة للتحليل المخبري، حيث يتم التأكد من تسببه في تسمم الحالات، متوعدةً المخالفين بتطبيق الغرامات والجزاءات فور الانتهاء من الإجراءات.