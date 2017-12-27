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فلبينية تشهر إسلامها بدعوي شمال الرياض.. وتؤكد: وجدت ما كنت أبحث عنه

فلبينية تشهر إسلامها بدعوي شمال الرياض.. وتؤكد: وجدت ما كنت أبحث عنه
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تواصل – فريق التحرير:

أشهرت عاملة منزلية فلبينية الجنسية، تُدعى إيمي، مساء اليوم إسلامها، بِفَضْل الله، بالمكتب التعاوني للدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض.

وتحدثت العاملة، التي قدمت إلى المملكة قبل 6 أشهر، مع داعية المكتب بمشاعر جياشة، وكشفت عن سبب رغبتها في الإسلام وقالت: “قرأت في الإنجيل أن كل شَيْء يتغير إلا كلمة الله”.

وأَضَافَت: “كنت أتساءل دَوْمَاً مَا هي كلمة الله التي لا تتغير أَبَدَاً حتى قدمت إلى هنا وقرأت القُرْآن فوجدت الإجابة التي كنت أبحث عنها، إن هذا هو كلمة الله التي لا تتغير، إنه القُرْآن كلام الله”.

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