7 نصائح مهمة تخلصك من آلام «غازات البطن»

تواصل – وكالات:

يُعَانِي كثيرون من تزايد المشاكل الهضمية نَتِيجَة لوجبات الدسمة، وأطباق الحلويات، ويضطر الكثيرون إلى اللجوء للأطباء والمُسْتَشْفَيات للتعامل معها.

صَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية، قدمت عَدَدَاً من النصائح تساعد على تخفيف الآلام المرافقة لغازات البطن، وهي:

1 –شرب الماء ببطء

يساعد شرب كوب من الماء الساخن بشكل بطيء وعلى مراحل في هضم الأطعمة التي لا تزال في المعدة والأمعاء، بِالإِضَافَةِ إلى منع التقلصات المؤلمة.

2 –التخفيف من كمية الهواء

هناك بعض الممارسات التي تزيد من كمية الهواء التي نبتلعها، ومنها استخدام القشة لشرب العصائر، وتناول المشروبات الغازية، ومضغ العلكة، بِالإِضَافَةِ إلى الحديث أثناء تناول الطعام، ويجب الامتناع عن هذه التصرفات للتخفيف من الهواء.

3 –المشي

يساعد المشي والحركة على تنشيط جهاز الهضم والتخلص من الغازات المحبوسة في البطن؛ لذلك حاول أن تمشي وتتحرك حتى لو كان ذلك داخل المنزل.

4 –تخفيف منتجات الألبان

من الأعراض الرَئِيسِيّة المرافقة لتناول اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان هو الشعور بالانتفاخ، ومن المعروف أن هذه المنتجات تسبب عسر الهضم؛ لذلك ينْصَح بالتخفيف منها قدر الإمكان.

5 –شرب شاي النعناع

يساعد النعناع على التخفيف من مشكلة الغازات ونفخة البطن، عن طريق إرخاء العضلات والسماح لها بالتخلص من أَي غازات محبوسة، كما تساعد على زيادة تقلصات الأمعاء؛ مِمَّا يسهل من عملية التخلص من الغازات.

6 –وضع وسادة ساخنة على البطن

قد تحتاج إلى وضع وسادة ساخنة على بطنك، تساعد الأمعاء على الاسترخاء، والتخلص من الغازات المحبوسة في البطن.

7 –زيادة استهلاك الألياف

تحسن الألياف الموجودة بشكل عام في الفواكه والخضروات من عملية الهضم، وتساعد على التخلص من الفضلات والغازات، وتمنحك الشعور بالراحة.