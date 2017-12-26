لمخالفتها الأنظمة.. «النقد» توقف نشاط شركة أبناء «عيد العوفي» للصرافة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، أنه نظراً لعدم التزام شركة أبناء عيد مانع العوفي وشركائهم للصرافة، بالمتطلبات النظامية والرقابية الصادرة من قبل المؤسسة بموجب القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 01 / 05 / 1432هـ، بالإضافة إلى عدم التزام الشركة بتطبيق التدابير الصادرة من مؤسسة النقد، والمبلغة للمؤسسات المالية بموجب قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من توجيه المؤسسة عدة إنذارات سابقة للشركة لتصحيح وضعها، فقد قررت المؤسسة إيقاف الشركة عن مزاولة أعمال الصرافة إلى حين تصحيح أوضاعها والحصول على موافقة المؤسسة على إعادة نشاط الصرافة.

وأكدت مؤسسة النقد عبر موقعها الإلكتورني اليوم، أنه لن يتم رفع الإيقاف حتى يثبت تصحيح الشركة لأوضاعها والتزامها التام بالمتطلبات النظامية والرقابية، بما فيها تطبيق التدابير والتعليمات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال عدم قيام الشركة بتصحيح أوضاعها فإن المؤسسة ستتخذ إجراءات نظامية إضافية.

يأتي هذا القرار في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على قيام جميع المؤسسات المالية بتطبيق المتطلبات النظامية كافة.​