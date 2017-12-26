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«الجوازات» تنفي إلغاء تصاريح السفر إلى العراق

«الجوازات» تنفي إلغاء تصاريح السفر إلى العراق
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تواصل – فريق التحرير:

نفت مصادر مطلعة صحة ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء تصاريح السفر إلى العراق، حيث تستقبل الجوازات صاحب الطلب بنفسه لإتمام إجراءات  السفر.

وتمنع الأنظمة في المملكة سفر المواطنين إلى العراق في الوقت الراهن إلا بتصريح سفر من إدارات الجوازات، حيث لا زال العمل مستمراً في خدمة حجز المواعيد الالكترونية، عبر منصة ” أبشر” لإصدار تصريح سفر المواطنين إلى العراق.

ويتطلب ذلك حضور صاحب الطلب بنفسه إلى إدارات الجوازات التالية: “المدينة المنورة، والأحساء، والدمام”، مع إرفاق صورة الموعد الإلكتروني وأصل الهوية الوطنية لإتمام الإجراءات، وفقا لـ”الرياض”.

وكانت الجوازات قد حذرت من قبل أن النظام سيطبق بحق من يسافر إلى العراق بدون تصريح رسمي.

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