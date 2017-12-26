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حظر استيراد الجوافة المصرية لتلوثها بمتبقيات المبيدات

حظر استيراد الجوافة المصرية لتلوثها بمتبقيات المبيدات
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تواصل – فريق التحرير:

حظرت وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء مؤقتاً استيراد ثمار الجوافة الطازجة من جمهورية مصر العربية بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان، أن الحظر جاء بناءً على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من جمهورية مصر العربية.

وقال: تبيَّن تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالمياً حسب المعايير الغذائية الدولية (CODOX)، وذلك بناءً على التعاون المشترك بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضراوات والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وعدم تجاوز بقايا المبيدات بها للحدود المسموحة.

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