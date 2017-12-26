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بالصور.. إزالة 9 مبانٍ في مكة مقامة على أراضٍ حكومية

بالصور.. إزالة 9 مبانٍ في مكة مقامة على أراضٍ حكومية
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تواصل – فريق التحرير:

واصلت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حملتها في إزالة التعديات والأبنية العشوائية، حيث أزالت، أمس، عدداً من الأبنية المخالفة والمقامة على أراضٍ حكومية بالعكيشية.

وأوضح رئيس البلدية، المهندس ممدوح بن محمد عراقي أن الحملة شملت عدة مواقع وتمت بمساندة فرقة أمنية وعدد من المراقبين.

وبين بأن الإزالة شملت (9) مبانٍ شعبية مخالفة في مواقع متفرقة بمنطقة العكيشية وبمساحات مختلفة، وجميعها كانت مقامة بطرق غير نظامية من قِبَل بعض المخالفين ممن يعتدون على الأراضي الحكومية دون وجود ما يُثبت ملكيتهم لها.

وأكد عراقي بأن البلدية لا تألو جهداً في متابعة كل هذه المخالفات والتجاوزات، للحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرق الميدانية بالبلدية التي تم تخصيصها للعمل على مراقبة جميع الأحياء والمخططات السكنية بالمنطقة.

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