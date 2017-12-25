«الخدمة المدنية» تُنهي عقود 2221 موظفاً أجنبياً وتتعاقد مع 895 آخرين

تواصل – فريق التحرير:

أنهت وزارة الخدمة المدنية عقود 2221 موظفاً غير سعوديين، في حين تعاقدت مع 895 آخرين، موضحة أن 53353 موظفاً في القطاع الحكومي حصلوا على ترقيات خلال العام الماضي، بينهم 3910 موظفات.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت عدداً من «الوقوعات» للموظفين، وأنها عملت على إيجاد سجل متكامل عن العاملين في «الوزارة»، ومتابعة كل ما يطرأ على حياتهم الوظيفية من تعيين أو ترك أو حذف أو نقل أو ترقية أو تمديد خدمة.

وأكدت «الخدمة المدنية» أنها عملت خلال العام الماضي على تقويم وتحليل الوظائف، وذلك عبر متابعة خطة تصنيف الوظائف وخطة تصنيف وتقويم المؤهلات والبرامج ومراجعتها، بقصد التأكد من استمرار مناسبتها للظروف الإدارية والعملية المتجددة، ودرس جميع الآراء والمقترحات التي ترد من إدارات الأجهزة الحكومية للتعديل أو الإضافة في دليل تصنيف الوظائف، كما تم اجراء دراسات تحليلية لبعض الوظائف، التي لم يرد لها في دليل تصنيف الوظائف من خبرات أو مؤهلات علمية محددة، والتي ترد في شكل استفسارات من جهات حكومية أو من إدارات داخل الوزارة، لمعرفة مدى مناسبة هذه الخبرات والمؤهلات العلمية لشغل هذه الوظائف، إذ بلغ عدد الحالات التي تم درسها 80 حالة، كما عكفت الوزارة على المتابعة الدائمة لدليل تصنيف الوظائف الجديد – وفقاً لـ”الحياة”-.

وضمن إطار التصنيف للوظائف والتعديل، قالت «الخدمة المدنية» إنها عملت على درس وتحديد مجالات العمل المناسبة للمؤهلات العلمية الصادرة من خارج المملكة في درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، التي بلغ عددها 20 مؤهلاً، كما تم استحداث سبع سلاسل وظيفية جديدة، ورفع المدى الوظيفي لعدد من الوظائف، ورفع الحد الأدنى من التأهيل العلمي لبعض الوظائف، موضحة أنها تعمل سنوياً على المشاركة في مناقشة الوظائف أثناء إعداد الموازنة العامة للدولة، مبينة أنها شاركت في الموازنة الأخيرة (1438-1439) بفريق عمل مكون من 42 مسؤولاً ومختصاً، وذلك لتغطية الجوانب التخصصية والتنظيمية للوظائف المشمولة بالتقاعد المدني ذات العلاقة باختصاص الوزارة.

وكشفت الوزارة أن 5090 موظفاً وموظفة حصلوا خلال العام الماضي على موافقة نقل، سواء داخل الجهة الحكومية أم الى جهة حكومية أخرى، على وظائف في مختلف السلالم الوظيفية (وظائف القطاع العام، الوظائف التعليمية، الصحية، القضاة، أعضاء هيئة التدريب في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمستخدمين في عدد من القطاعات).

وفي ما يتعلق بتوظيف غير السعوديين، أنهت وزارة الخدمة المدنية في القطاع الصحي 1814 وظيفة، فيما تم التعاقد مع 680 من غير السعوديين في القطاع نفسه، كما تم إنهاء عقود 336 من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين، والتعاقد مع 205، في حين تم إنهاء عقود 19 موظفاً غير سعوديين في القطاع التعليمي، ومن ثم تم التعاقد مع ستة جدد من غير السعوديين، وأما الوظائف الأخرى فتم إنهاء عقود 52 موظفاً والتعاقد مع أربعة موظفين، مؤكدة أن الانخفاض ملحوظ للتعاقد مع غير السعوديين وفقاً لمتطلبات العمل في الأجهزة الحكومية، بحيث يتم سنوياً تنظيم أوضاع المتعاقدين غير السعوديين العاملين في الأجهزة الحكومية، ممن أمضوا أكثر من 10 أعوام أو تركوا الخدمة بناء على طلبهم.

وأشارت وزارة الخدمة المدنية إلى أن الإدارة المختصة استقبلت استفسارات وتظلمات من مواطنين وموظفين، إذ وردت إلى الوزارة 34.302 مكالمة هاتفية، فيما صدر من الوزارة 7.633 مكالمة هاتفية، ليتم الرد على الاستفسارات والإفادة بالرأي النظامي وتقديم النصح والإرشاد ومخاطبة الجهات المعنية، إضافة إلى متابعة طلبات التوظيف التي ترد إلى الوزارة من الجهات الحكومية ذات العلاقة أو المواطنين، وإفادتهم بها في عملية التوظيف والأسلوب الأمثل لتحقيق رغباتهم في ضوء أوضاعهم النظامية.