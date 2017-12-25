خلال شهر.. ضبط 103 مخالفات لأنظمة العمل ضمن الحملات التفتيشية

نفذت الفرق التفتيشية بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعة بمنطقة القصيم خلال شهر بيع الاول 1439 هظت عددًا من الحملات التفتيشية المكثفة المشتركة مع وزارة الداخلية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات لنظام العمل والإقامة بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح مدير العلاقات العامة بفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم أحمد بن علي المعارك أن إجمالي الزيارات التفتيشية بلغت 4593 زيارة تفتيشية شاملة ونتج عنها ضبط 103 مخالفة لنظام الإقامة والعمل، وكان أبرز هذه المخالفات (تأخير الأجور، التوطين الوهمي، وقرارات التأنيث، والتوطين المهنية).

كما ذكر “المعارك” أنه تم توجيه أكثر من (453) إنذارًا وتنبيهًا لأصحاب المنشآت لتصحيح أوضاعهم.

من جانبه، بين مساعد مدير عام فرع وزارة العمل بمنطقة القصيم لقطاع العمل أحمد بن فهد الوتيد أن الحملات التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية مستمرة في كلا الفترتين الصباحية والمسائية، وأنها شاملة لجميع القطاعات بلا استثناء، لضبط سوق العمل ورفع مستوى الالتزام بأنظمة وزارة العمل.

كما أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي بن عبدالرحمن المانع أن ضبط سوق العمل وخلق بيئة عمل نظامية هي من أهم أهداف الوزارة والتي تتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف ذات العلاقة.