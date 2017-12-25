أطلقه «العيسى».. نظام جديد لقياس وتحليل أداء المؤسسات التعليمية

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أطلق الدكتور أحمد العيسى، وزير التعليم، نظام إدارة مقياس وتحليل الأداء للوزارة ومؤسساتها المختلفة، الاثنين.

ودعا “العيسى”، خلال حفل تدشين النظام، قيادات التعليم الجامعي والعام وملاك مبادرات برنامج التحول الوطني، للعمل الدؤوب والمثمر لتحقيق الأهداف الإستراتيجية ضمن خطة الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 ، ً مؤكدا أن تنفيذ تلك المبادرات وتحقيق البرامج الأخرى لرؤية المملكة 2030 يأتي بتضافر الجهود، والعمل مع مكتب تحقيق الرؤية بروح الفريق الواحد، لتنفيذ المستهدفات بشكل محدد.

وأضاف: “إن المكتب الذي يقوم بمهمة الإشراف على تحقيق رؤية المملكة الطموحة، التي تحظى بدعم القيادة الرشيدة يمثل إحدى الأدوات التي تستطيع من خلالها وزارة التعليم متابعة وتنفيذ كافة المبادرات المدرجة في برنامج التحول الوطني، وفي بقية البرامج الأخرى التي تشملها رؤية المملكة 2030”.

وأشار الدكتور العيسى إلى الدور الكبير الذي يؤديه المكتب مع مسؤولي الوزارة والجامعات، لمتابعة وتحقيق الآمال والطموحات، لتكون وزارة التعليم في مقدمة أجهزة الدولة التي تنجح في تحقيق أهداف الرؤية وطموحاتها، ومستهدفاتها، بتحويلها لواقع حقيقي يجود المخرجات التعليمية وما يخدم مؤسسات التعليم في كافة المجالات.

وخلال الحفلة، ألقى المشرف العام على مكتب تحقيق الرؤية الدكتور محمد بن محسن الحارثي، كلمة أكد فيها أنه منذ صدور التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين القاضية بتمكين مكاتب تحقيق رؤية المملكة في الأجهزة العامة، من القيام بأدوارها ومسؤولياتها، كانت وزارة التعليم من أوائل الوزارات التي بادرت لتمكين مكتب تحقيق الرؤية، وتهيئة المقر المناسب له، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة، والتجهيزات الفنية اللازمة لإنجاحه.

وأضاف أن مكتب تحقيق الرؤية أصبح قادرا وبكل شفافية على إدارة، وقياس، وتحليل، إستراتيجية الوزارة بما فيها من مبادرات، إضافة للبرامج الأخرى المحققة لرؤية المملكة 2030.