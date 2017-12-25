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شاهد.. معاناة مسن بسبب رصيف غير مكتمل في «الطوال»

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ مقطع فيديو يظهر معاناة رجل مسن يحاول عبور طريق بقرية الحضرور التابعة لمحافظة الطوال جنوب منطقة جازان؛ بِسَبَبِ عدم اكْتِمَال بناء الرصيف ووجود بعض المخلفات، بعد أن أوقفت الجهة المنفذة استكمال مشروع بناء الرصيف وتركته مهملاً.

الرجل المسن، بِحَسَبِ شهود عيان، يعبر الطريق يَوْمِيّاً أكثر من مرة، لحرصه على أداء الفرائض الخمس في جماعة بالمسجد، الذي يقع على الجانب الآخر للطريق، بِالإِضَافَةِ إلى قضاء مستلزمات أسرته.

مِنْ جَانِبِهِ، قَالَ المواطن الذي وثق مقطع الفيديو إن هذا الموقف يتكرر بصورة أثارت الشفقة في قلوب عدد من سكان القرية، على الرجل الطاعن في السن، وفي كل مرة يبادرون إلى مساعدته على عبور الطريق إلى الجهة الأُخْرَى لأداء الصلوات في المسجد‘‘.

وأَضَافَ، أن عوائق الطريق تتمثل في تعثر مشروع بناء الرصيف وتركه مهملاً مِنْ دُونَ تسوية، من قبل الجهة المنفذة للمشروع، وبقاء المخلفات التي تهدد أرواح وسلامة عابري الطريق، وأَيْضَاً لعدم حل المشكلة مُنْذُ فترة لتشكل خطراً على المارة، بما فيهم كبار السن والأطفال، من قبل السيارات المسرعة.

وطالب بإيجاد حلول عاجلة وَفْقَ مواصفات الطرقات والشوارع، وتطبق أنظمة السلامة المرورية، حَتَّى لا يتعرض أَي أحد من المشاة إلى حوادث مأساوية.

 

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