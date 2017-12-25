«الزراعة» تضع 4 شروط للموافقة على تصدير الماشية

تواصل – واس:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثْنَيْنِ، عن ضوابط تصدير المواشي الحية المحلية، التي كلف المقام السامي لجنة التمويل الوزارية بوضعها، وذلك وَفْقَ القرار رقم 49621 وتاريخ 29/10/1438هـ، مبينة أن تلك الضوابط تختص بذكور الماشية.

وبَيَّنَت الوزارة أنه يسمح لمربي الماشية المسجل في الوزارة ويملك بطاقة مربي، التقدم للإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التي يتبع لها منفذ خروج المواشي بطلب الحصول على ترخيص تصدير مواش، موضحة أن من أهم الشروط للحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير لها، أن يكون مستوفياً جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة المستوردة، مع تبيين عدد المواشي ونوعها، وأن تحمل رقماً بلاستيكياً في الأذن.

وبَيَّنَت الوزارة أن الضوابط تَشْمَل أَيْضَاً استرداد كامل أو جزء من قيمة إعانة الأعلاف التي قدمتها الدولة للمواشي المرخص بتصديرها (إن وجدت).

ويمكن الحصول على كافة الضوابط والاشتراطات بزيارة موقع الوزارة.