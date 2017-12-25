«الزراعة» تضع 4 شروط للموافقة على تصدير الماشية

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: إتاحة تقديم الشكاوى للمسجلين على مبلغ الاستحقاق بدءاً من الغد

«حساب المواطن»: إتاحة تقديم الشكاوى للمسجلين على مبلغ الاستحقاق بدءاً من الغد

المتحدث الأمني يكشف التفاصيل الكاملة لـ«استشهاد القاضي الجيراني» (صور)

المتحدث الأمني يكشف التفاصيل الكاملة لـ«استشهاد القاضي الجيراني» (صور)

«المرور»: أجهزة الرصد الجديدة تسجل العديد من المخالفات في يومها الأول (فيديو)

«المرور»: أجهزة الرصد الجديدة تسجل العديد من المخالفات في يومها الأول (فيديو)

طالبة تلقي بنفسها من الطابق العلوي بمدرسة في الدمام

طالبة تلقي بنفسها من الطابق العلوي بمدرسة في الدمام

«الزراعة» تضع 4 شروط للموافقة على تصدير الماشية

«الزراعة» تضع 4 شروط للموافقة على تصدير الماشية
0

تواصل – واس:

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الاثْنَيْنِ، عن ضوابط تصدير المواشي الحية المحلية، التي كلف المقام السامي لجنة التمويل الوزارية بوضعها، وذلك وَفْقَ القرار رقم 49621 وتاريخ 29/10/1438هـ، مبينة أن تلك الضوابط تختص بذكور الماشية.

وبَيَّنَت الوزارة أنه يسمح لمربي الماشية المسجل في الوزارة ويملك بطاقة مربي، التقدم للإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة التي يتبع لها منفذ خروج المواشي بطلب الحصول على ترخيص تصدير مواش، موضحة أن من أهم الشروط للحصول على إذن استيراد من الدولة المراد التصدير لها، أن يكون مستوفياً جميع الاشتراطات الصحية التي تطلبها الدولة المستوردة، مع تبيين عدد المواشي ونوعها، وأن تحمل رقماً بلاستيكياً في الأذن.

وبَيَّنَت الوزارة أن الضوابط تَشْمَل أَيْضَاً استرداد كامل أو جزء من قيمة إعانة الأعلاف التي قدمتها الدولة للمواشي المرخص بتصديرها (إن وجدت).

ويمكن الحصول على كافة الضوابط والاشتراطات بزيارة موقع الوزارة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

4 نصائح من «الزراعة» لعدم الإصابة بـ«انفلونزا الطيور»

4 نصائح من «الزراعة» لعدم الإصابة بـ«انفلونزا الطيور»

إنفوجراف.. «الجمارك» تُقلِّص مستندات الاستيراد والتصدير إلى 2 فقط

إنفوجراف.. «الجمارك» تُقلِّص مستندات الاستيراد والتصدير إلى 2 فقط

للشركات الزراعية.. «البيئة» تفتح باب التقدم لاستيراد «النترات الصلبة»

للشركات الزراعية.. «البيئة» تفتح باب التقدم لاستيراد «النترات الصلبة»

«الجمارك»: استحداث أنظمة جديدة لتسهيل إجراءات التصدير.. قريباً

«الجمارك»: استحداث أنظمة جديدة لتسهيل إجراءات التصدير.. قريباً

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعرَّف على آخر توجيهات «الشورى» بشأن «الطاقة الذرية» في المملكة
تقارير وحوارات

تعرَّف على آخر توجيهات «الشورى» بشأن «الطاقة الذرية» في المملكة

المزيد
احتفالية خروج رئيس شركة كبرى سابق من توقيف «الريتز» تثير جدلاً واسعاً على «تويتر»
تقارير وحوارات

احتفالية خروج رئيس شركة كبرى سابق من توقيف «الريتز» تثير جدلاً واسعاً على «تويتر»

المزيد
نقاش حاد على «تويتر» حول «زواج الأقارب».. صرخة زوج: أريد أن أبكي ومواطنة: اقنعوا جدتي
تقارير وحوارات

نقاش حاد على «تويتر» حول «زواج الأقارب».. صرخة زوج: أريد أن أبكي ومواطنة: اقنعوا جدتي

المزيد
الهاربون من ذواتهم !
مقالات

الهاربون من ذواتهم !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>