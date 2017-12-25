6 مزايا خَفية في هاتف «آيفون X» قد تجهلها

تواصل – وكالات:

من أكثر ما يميز هاتف “آيفون X” الجديد، هو أن شركته المصنِّعة “أبل” وفرت الكثير من الميزات الصغيرة فيه، والتي قد لا يعلم عنها الكثير من ملاكه، منذ طرحه قبل شهر.

إليك 6 مزايا خفية في هاتف “آيفون X”

1- النقر من أجل إيقاظه

اعتاد مُلاك “آيفون” في طرازته السابقة، أن إيقاظ شاشته يستلزم الضغط على الزر الرئيسي أسفل الشاشة، ولكن لأنه غير متوافر في “آيفون X”، فإنه يكفي فقط أن تنقر نقرة واحدة على شاشته من أجل إيقاظه، وذلك غرار هواتف “سوني إكسبيريا”.

2- الانتقال بسهولة بين التطبيقات

بدلاً من إغلاق تطبيق من أجل فتح آخر، فإن “آيفون X” يجعلك تنتقل بين تطبيقاتك المفتوحة بمجرد عمل مسح بإصبعك أسفل الشاشة.

3- Reachability

وفرت “أبل” في هاتفيها “آيفون 6″ و”آيفون 6 بلاس” خاصية الـ “Reachability”، والتي تتيح الوصول إلى قائمة الاختيارات الأساسية من أعلى الشاشة، بعد الهبوط بمحتوياتها إلى النصف.

وظن الكثيرون أن هذه الميزة غير متوافرة في “آيفون X”، ولكنها موجودة بعد اتباع التالي: الذهاب إلى “الإعدادات”، ثم “جنرال”، ثم “Accessibilty”، ثم تحت قسم “Interaction” اختر “Reachability”.

4- الإخطارات ليست متاحة لأي شخص

في “آيفون X” لن ترى أي إخطارات جديدة، سواء كان ذلك رسائل واردة، إلا بعد نظرك للشاشة، لأن الهاتف وقتها سيتعرف على ملامحك بواسطة خاصية “بصمة الوجه”.

5- تحت أمرك

على غرار الميزة السابقة، وتبعا لخاصية “بصمة الوجه”، فإن “آيفون X” لن تنفتح شاشته إلا لو نظرت إليه وبالإضاءة التي حددتها، ولكن لو أشحت بنظرك عنه، فإنه سيظل مغلقاً.

6- طريقة سهلة لإغلاق “بصمة الوجه”

بإمكانك أن تغلق “خاصية بصمة الوجه” بطريقة سهلة للغاية قد لا تعلمها، وهي بالضغط على الزر الجانبي للهاتف خمس مرات متتالية، ثم ستكون مطالب بإدخال كلمة سرية من أجل الدخول إلى جهازك.