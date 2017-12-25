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«النيابة» تطالب بحدِّ الحرابة في «معتد على دوريات أمن القطيف»
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تواصل- فريق التحرير:

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم، جلسة نظر دعوى ضد مواطن لإطلاقه النارَ على الدوريات الأمنية وانتمائه لتنظيم إرهابي بالقطيف يهدف زعزعة الأمن والمشاركة في التجمعات المناوئة للدولة.

وقدم ممثل النيابة العامة لائحة دعوى ضد المواطن تمثلت في ترصده للدوريات الأمنية أثناء قيامها بعملها في محافظة القطيف وإطلاق النار عليها من سلاح رشاش عدة مرات، والانتماء لتنظيم إرهابي في القطيف يهدف إلى زعزعة الأمن وتنظيم المسيرات والتجمعات المثيرة، وشراء وحيازة سلاح من نوع كلاشنكوف واستخدامه في الاعتداء على رجال الأمن.

وطالب ممثل النيابة العامة خلال الجلسة من ناظر القضية بالحكم عليه بإدانته والحكم بالقتل حد الحرابة وأن درء حد الحرابة فالقتل تعزيرًا، والحكم بالحد الأعلى من عقوبة حيازة الأسلحة دون ترخيص.

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