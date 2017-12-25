سرطان وعقم وضعف العظام.. احذر أخطر أماكن وضع الجوال

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حذَّر موقع «برايت سايد» من وضع الهاتف المحمول في بعض الأماكن في الجسم أو بالقرب منه. وبحسب “عكاظ” حدد قائمة بسبعة مواقع نصح فيها بالابتعاد عن وضع الهاتف المحمول بالقرب منها لفترات طويلة، وهي:

– جيب البنطلون الخلفي (يسبب الألم في المعدة والساقين).

– جيب البنطلون الأمامي (أثبتت الدراسات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهاتف يؤثر سلباً على نوعية وكمية خصوبة الرجل ويهدده بالعقم).

– داخل حمالة الصدر (يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي).

– على الوركين لفترة طويلة (يضعف عظام الورك).

– على البشرة بشكل مباشر.

– في عربة الطفل بجوار رأسه ( يسبب مشكلات سلوكية مثل فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه).

– أسفل الوسادة لحظة النوم (يسبب على المدى الطويل ونتيجة الإشعاع الكهرومغناطيسي الصداع والدوار، فضلا عن خطر زيادة خطر احتمالية انفجار الهاتف أو احتراقه).