سرطان وعقم وضعف العظام.. احذر أخطر أماكن وضع الجوال

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«حساب المواطن»: إتاحة تقديم الشكاوى للمسجلين على مبلغ الاستحقاق بدءاً من الغد

«حساب المواطن»: إتاحة تقديم الشكاوى للمسجلين على مبلغ الاستحقاق بدءاً من الغد

المتحدث الأمني يكشف التفاصيل الكاملة لـ«استشهاد القاضي الجيراني» (صور)

المتحدث الأمني يكشف التفاصيل الكاملة لـ«استشهاد القاضي الجيراني» (صور)

«المرور»: أجهزة الرصد الجديدة تسجل العديد من المخالفات في يومها الأول (فيديو)

«المرور»: أجهزة الرصد الجديدة تسجل العديد من المخالفات في يومها الأول (فيديو)

طالبة تلقي بنفسها من الطابق العلوي بمدرسة في الدمام

طالبة تلقي بنفسها من الطابق العلوي بمدرسة في الدمام

سرطان وعقم وضعف العظام.. احذر أخطر أماكن وضع الجوال

سرطان وعقم وضعف العظام.. احذر أخطر أماكن وضع الجوال
0

تواصل- متابعات:

حذَّر موقع «برايت سايد» من وضع الهاتف المحمول في بعض الأماكن في الجسم أو بالقرب منه. وبحسب “عكاظ” حدد قائمة بسبعة مواقع نصح فيها بالابتعاد عن وضع الهاتف المحمول بالقرب منها لفترات طويلة، وهي:

– جيب البنطلون الخلفي (يسبب الألم في المعدة والساقين).

– جيب البنطلون الأمامي (أثبتت الدراسات أن الإشعاع الكهرومغناطيسي المنبعث من الهاتف يؤثر سلباً على نوعية وكمية خصوبة الرجل ويهدده بالعقم).

– داخل حمالة الصدر (يزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي).

– على الوركين لفترة طويلة (يضعف عظام الورك).

– على البشرة بشكل مباشر.

– في عربة الطفل بجوار رأسه ( يسبب مشكلات سلوكية مثل فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه).

– أسفل الوسادة لحظة النوم (يسبب على المدى الطويل ونتيجة الإشعاع الكهرومغناطيسي الصداع والدوار، فضلا عن خطر زيادة خطر احتمالية انفجار الهاتف أو احتراقه).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أطعمة تُقلِّل آثار العلاج الكيماوي بعد سرطان الثدي

أطعمة تُقلِّل آثار العلاج الكيماوي بعد سرطان الثدي

9 نصائح مهمة للوقاية من «سرطان الثدي».. تعرَّفي عليها (إنفوجراف)

9 نصائح مهمة للوقاية من «سرطان الثدي».. تعرَّفي عليها (إنفوجراف)

صبغة الشعر ترفع احتمالية إصابة النساء بالسرطان

صبغة الشعر ترفع احتمالية إصابة النساء بالسرطان

«القطاع الصحي الغربي» يُطلق حملة للتوعية بـ«سرطان الثدي» (صور)

«القطاع الصحي الغربي» يُطلق حملة للتوعية بـ«سرطان الثدي» (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

تعرَّف على آخر توجيهات «الشورى» بشأن «الطاقة الذرية» في المملكة
تقارير وحوارات

تعرَّف على آخر توجيهات «الشورى» بشأن «الطاقة الذرية» في المملكة

المزيد
احتفالية خروج رئيس شركة كبرى سابق من توقيف «الريتز» تثير جدلاً واسعاً على «تويتر»
تقارير وحوارات

احتفالية خروج رئيس شركة كبرى سابق من توقيف «الريتز» تثير جدلاً واسعاً على «تويتر»

المزيد
نقاش حاد على «تويتر» حول «زواج الأقارب».. صرخة زوج: أريد أن أبكي ومواطنة: اقنعوا جدتي
تقارير وحوارات

نقاش حاد على «تويتر» حول «زواج الأقارب».. صرخة زوج: أريد أن أبكي ومواطنة: اقنعوا جدتي

المزيد
الهاربون من ذواتهم !
مقالات

الهاربون من ذواتهم !

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>