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مسؤول إيراني يطالب بعرض «أحمدي نجاد» على طبيب أمراض نفسية

مسؤول إيراني يطالب بعرض «أحمدي نجاد» على طبيب أمراض نفسية
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تواصل – وكالات:

طالب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني، بعرض الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد على طبيب “أمراض نفسية”، واصفًا انتقاداته الأخيرة ضد القضاء بـ”الأكاذيب”.

تصريحات غلام حسين جاءت، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد اليوم الأحد لإجابة عن بعض المواضيع المثارة بما فيها حديث أحمدي نجاد الأخير وقضية نازنين زاغري، المواطنة البريطانية الإيرانية المعتقلة في سجون طهران.

وقال محسني ردًا على سؤال بخصوص حديث نجاد الأخير الذي أسماه “نشر الأكاذيب”: “كل هذه الضجة والصراخ أيًا كان الغرض من ورائها لن توقفنا، البعض يقول إنَّ هؤلاء الأشخاص يجب عرضهم على الطب النفسي؛ لأنه هل يعقل أن تخرج هذه التصرفات من أشخاص عاقلين؟ البعض يقولون أيضًا إنَّ هذا الكلام يهدف لإخلاء مسؤوليتهم”، مضفا “إذا اقتضت الحاجة يومًا ما لعرض شخص على الطبيب فبالتأكيد سنفعل ذلك”.

وخلال الفترة الأخيرة، وجَّه نجاد وحميد بقائي، نائبه أثناء فترة رئاسته، انتقادات شديدة للسلطة القضائية ورئيسها صادق آملي لاريجاني.

وتصاعدت حدة الصراع بين الرئيس السابق وأنصاره من جهة والسلطة القضائية من جهة أخرى قبل أسابيع؛ حيث اعتبر نجاد أن لاريجاني “سقطت عنه العدالة”، ووصفه في رسالة مصورة بالـ”غاصب”، كما قال إنَّ الشعب لا يريدهم وغير راضٍ عنهم، وإن أوضاع البلاد الحالية “مضرة للثورة والنظام”.

وجاءت هذه الرسالة بعد مهلة الثماني والأربعين ساعة التي منحها نجاد لآملي لاريجاني ليكشف عمّا يثبت الاتهامات التي وجهها الأخير إليه هو وبعض المقربين منه بإثارة الفتنة والانحراف ودعم رجل الأعمال المتهم باختلاس 3 مليارات من مبيعات النفط بابك زنجاني.

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