وفاة معلم بمكة إثر إصابته بأزمة قلبية

تواصل – فريق التحرير:

نعت إدارة مكة المكرمة التعليمية أحد منسوبيها، وهو معلم رياضيات بمدرسة عامر بن أبي ربيعة الابتدائية، بعد وفاته بسكتة قلبية بمنزله، ما تسبب في حزن زملائه وطلابه.

ونشر الحساب الرسمي لإدارة تعليم مكة، مقطعا للفقيد، ويدعى عبدالله المعاجيني، وسط طلابه، وهم يرددون النشيد الوطني بالمدرسة، مؤكدة أنه كان مخلصا محبا لعمله، ومتفانيا في تقديم صورة مشرفة عن التعليم.

بدوره، أوضح قائد المدرسة سامي المصري أن المعلم الراحل كان في إجازة مرضیة يومي الأربعاء والخمیس الماضيين، إثر فیروس أصاب عینه، لكن حرصه على الطلاب جعله يحضر يوم الخمیس، كأنما كان يودعھم دون أن يدري، وقدم خطة تطويرية لبرامج الفصل الدراسي الصفیة واللاصفیة.

وزار مدير العلاقات العامة بإدارة مكة التعليمية طلال الردادي، المدرسة، صباح الأحد، لتقديم العزاء إلى المعلمين والطلاب، كما نعاه المتحدث الرسمي للوزارة مبارك العصیمي.