السجن 20 عاماً لمواطن دعم «داعش» بنصف مليون ريال

تواصل – فريق التحرير:

قررت المحكمة الجزائية المتخصصة معاقبة مواطن بالسجن مدة 20 عاما، بعد إدانته بتأييد تنظيم داعش الإرهابي، وتقديم مبلغ 500 ألف ريال دعما للتنظيم.

وأشارت التحريات إلى أن المدان انضم إلى مجموعات إلكترونیة تؤيد فكر تنظیم “داعش” الضال، وقام بتمويله بمبلغ وقدره خمسمائة ألف ریال، ونسق لعدد من الأشخاص للخروج إلى مواقع الحروب والفتن، وھروبه من الجھة القابضة لتضلیل جھات التحقیق، ومخالفته للتعھد السابق وعدم الالتزام به.

وقررت المحكمة تعزير المدان لقاء ما ثبت بحقه بسجنه 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، منھا عشر سنوات، وفقاً للأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435ھـ، و5 سنوات وفقا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتیة، و3 سنوات وفقا للمادة الـ 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، و سنتان عن باقي ما أدين به.

كما قرّر ناظر القضیة منعه من المشاركة بالكتابة على الإنترنت، وإلغاء شريحة الجوال العائدة للمدعى علیه، كما قرّرت المحكمة منعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد خروجه منه.