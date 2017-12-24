الرئيس الفلسطيني: خادم الحرمين حريص على دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية (فيديو)

تواصل – وكالات:

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخبره بأنه لا حل لقضية الشرق الأوسط قبل قيام دولة فلسطين، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد عباس، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع الرئیس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في قصر الإلیزيه في باريس، أن خادم الحرمين كرر مقولته تلك مرة أخرى، كما كررها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن المسؤولین السعوديین دائما يقولون له، وھذا مشھور عنھم: “ماذا تريدون نحن معكم، ولن نتدخل في شؤونكم”.

وأشار عباس إلى أن ھناك من سبق وتدخل في الشؤون الداخلیة لفلسطین، وأنھم قد رحلوا الآن، إلا أن المملكة لم تفعل ذلك ً أبدا، كما أنھا لم تتأخر أبدا عن دعم فلسطین في كل المجالات، وأن ذلك ھو موقفھا الدائم.