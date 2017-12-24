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الرياض.. إزالة 256 تعدياً على المواقف العامة (صور)

الرياض.. إزالة 256 تعدياً على المواقف العامة (صور)
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تواصل – الرياض:

أزالت بَلَدِيَّة العليا التابعة لأمانة منطقة الرياض 256 تعدياً على المواقف العامة، وعاقبت المخالفين بتطبيق الغرامات بحقهم، موضحة أن العمل مستمر لتطبيق الأنظمة بهذا الشأن.

يَأْتِي ذلك فيما واصلت بَلَدِيَّة الروضة التابعة لأمانة المنطقة جولاتها اليومية على أصحاب المخيمات المخالفة في الثمامة، والغرف الجاهزة، والأحواش، بوضع الإشعار بالمخالفة تَمْهِيدَاً للإِزَالَة بعد انتهاء المهلة المحددة.

وأوضحت بَلَدِيَّة الروضة أن عدد المخيمات بلغ 187 مخيماً، والغرف الجاهزة 77 غرفة من الزنك والخشب.

 

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