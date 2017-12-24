أمريكي يصاب بالشلل بسبب «قرد»

تواصل – سامر محمد:

قَالَتْ صَحِيفَة “نيويورك بوست” الأمريكية، إن أمريكياً من ولاية فلوريدا في حالة حَرِجَة بين الحياة والموت، وذلك بعد سقوطه في إندونيسيا خلال مطاردته لقرد سرق قبعته.

وأشارت الصَحِيفَة إلى أن “جيف سويدي”، البالغ من العمر 40 عاماً، مشلول حَالِيَّاً من صدره إلى أطرافه السفلية بعد سقوطه من ارْتِفَاع 33 قدماً في بالي الإندونيسية.

وأَضَافَت أن “سويدي” أمامه 3 أشهر حتى يستعيد حركة أطرافه، وأكثر من عام حتى يستطيع المشي على الأقدام مُجَدّدَاً.

وتحدثت الصَحِيفَة عن أنه لم يعرف مَا إذا كان قد استعاد قبعته من القرد قبل سقوطه، في وقت بلغت فيه التبرعات مِنْ أَجْلِ دفع فاتورة علاجه أكثر من 58 ألف دولار من نحو 1000 شخص في 4 أيام.