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10 آلاف ريال غرامة عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

10 آلاف ريال غرامة عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة
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تواصل – واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة؛ ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال.

وحثَّت الهيئة المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة في التسجيل قبل 1 يناير 2018م، لأنه مع بدء تطبيق الضريبة لن تقتصر عقوبة المنشآت غير المسجلة على غرامة مالية فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، حيث سيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة ابتداءً من تاريخ تطبيق النظام في 1 يناير 2018، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية بدءاً من هذا التاريخ.

وأكدت الهيئة أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، فلا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضاً إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، ذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيُعرّض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثّل في حدّها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب , أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة، فستُغرّم بـ 100 ألف ريال كحد أقصى دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.

وللاطلاع على كافة المعلومات المتعلقة بضريبة القيمة المضافة، دعت الهيئة كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الإلكتروني VAT.GOV.SA، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد (19993)، للإجابة على كافة الاستفسارات حول الضريبة، ومتابعة حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي @SaudiVat .

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