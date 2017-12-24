تحالف حقوقي: «القتل والتعذيب والنهب والتفجير» السمات الأبرز لميليشيا الحوثي

تواصل – واس:

ارتكبت ميليشيا الحوثي الإيرانية خلال 9 أشهر فقط، أكثر من 14 ألف انتهاكٍ بحق المدنيين في اليمن، حيث رصد تقرير لتحالف “رصد الحقوقي” رقماً قياسياً للانتهاكات بحق المدنيين بلغت 14254 انتهاكاً منها قتل 1444 مدنياً خارج القانون، من بينهم 395 طفلاً، و121 امرأة، قتلتهم ميليشيا الحوثي الإيرانية، فيما بلغ عدد الجرحى والمصابين 4438 حالة، من بينهم 411 طفلاً، و1165 امرأة.

ولأن أبرز سمة وصمت العهد الحوثي هي القتل، حيث بلغ عدد المختطفين والمخفيين قسراً 4322 حالة اختطاف خارج القانون الإنساني والدولي، مشيراً التقرير إلى أن أغلب هؤلاء المختطفين، ناشطون، وسياسيون، وإعلاميون، ومعهم من الفئة العمالية وعدد من الأطفال.

وخلال المدة نفسها من يناير وحتى سبتمبر 2017م رصد “تحالف رصد” 1031 حالة تضرر، تعرضت لها الممتلكات العامة، شملت المرافق الصحية والتعليمية والخدمية والمقار الحكومية، والمواقع الأثرية والمساجد.

وأفاد التقرير أن فريق الرصد سجّل 3019 حالة تضرر في الممتلكات الخاصة منها مقرات خاصة ومنازل ومجمعات سكنية ووسائل نقل ومصانع ومزارع ومحلات تجارية، كما تنوعت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي جراء قصف الميليشيا للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة.

ونوه التقرير أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت خلال ثلاث سنوات منذ الانقلاب وحتى سبتمبر 2017م 5533 جريمة في صنعاء وحدها، كما توزعت الميليشيا بين القتل والشروع بالقتل والاعتداءات الجسدية والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب في السجون الأمنية والمعتقلات السرية، إضافة إلى اقتحام ونهب واحتلال وتدمير ممتلكات عامة وخاصة.

وذكر التقرير الذي أعده مركز العاصمة الإعلامي ونشر في سبتمبر 2017م أن 398 شخصاً قُتلوا وجُرح 1022، شخصاً من النساء والأطفال برصاص ميليشيات الحوثي الإرهابية تشمل الإحصائية الثلاث السنوات منذ 21 سبتمبر 2014م وحتى أواخر يونيو 2017م، كما سُجلت خلال المدة تلك 180 حالة اعتداءً جسدياً، ورصد تقرير المركز 2610 حالة اختطاف للمدنيين، مشيراً التقرير إلى أن 419 شخصاً تعرضوا للإخفاء القسري، منهم 158 معتقلاً تعرضوا للتعذيب داخل السجون وسجلت 8 وفيات لمعتقلين داخلون السجون جراء التعذيب.

من جهة أخرى سجل التقرير 560 انتهاكاً ضد الممتلكات في أمانة العاصمة توزعت بين المنازل، حيث اقتحمت ميليشيات الحوثي 194 منزلاً ونهبت 151 منزلاً، واحتلت أكثر من 70 منزلاً، ودمرت جزئياً وكلياً 118 منزلاً، وفجرت منزلاً واحداً، والمساجد 108 مساجد والمنشآت التعليمية 109 منشآت، ورصد انتهاك 54 مقراً حزبياً و72 جمعية ومنظمة خيرية وإنسانية.

مما يذكر أن تقارير صحفية وشكاوى من أهالي صنعاء وقيادات وناشطي المؤتمر الشعبي العام “أنصار صالح” ذكرت اعتقال ما يزيد عن 3 آلاف قيادي وعضو في المؤتمر، كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن ميليشيا الحوثي الإيرانية قامت بعملية تصفيات وحشية بحق أنصار ومؤيدي صالح من القيادات والشخصيات المقربة، حيث نشر قيادي مقرب من صالح أن ميليشيا الحوثي أعدمت 1200 شخصية مقربة من صالح.