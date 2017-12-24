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هل يمكن معرفة مَن زار حسابك على «تويتر»؟

هل يمكن معرفة مَن زار حسابك على «تويتر»؟
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت الأيام الماضية على موقع التدوين المصغير “تويتر” روابط تنشرها حسابات وهمية يزعم إمكانية معرفة مَن يزور الحساب بدون معرفة صاحبه ويطلع عليه.

وحول هذا الموضوع، غرد المختص التقني، ياسر الرحيلي، عبر حسابه على “تويتر”، نافياً هذا الأمر، ومؤكداً أنها روابط احتيالية من جهات مجهولة تستهدف الاختراق.

وكتب “الرحيلي”: “لا يمكن معرفة من زار ملفك الشخصي، وهذا البرنامج (الموقع) يحاول خداعك حتى يأخذ صلاحية التغريد بحسابك ومتابعة الأشخاص، فاحذر منه”.

ونصح المختص التقني، بسرعة الدخول إلى إعدادات الحساب وحذف التطبيق الخبيثمن هنا

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