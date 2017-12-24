مواطن يتظلم من فَصْله عن العمل بسبب إعاقة في يده (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد أبا الخيل، تعليقاً على مقطع فيديو متداول، لمواطن يتظلم من فصله من العمل بإحدى شركات المنتجات الغذائية، بسبب إعاقة في يده، إن الوزارة تهتم بالقضية التي طرحها الشاب.

وكان ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو طرح خلاله الشاب ويُدعى “خالد الغامدي” قضيته، مبيناً أنه كان يعمل في موقع آخر، ومن ثم تقدم لوظيفة بشركة للمنتجات الغذائية، وتم قبوله للعمل بها بعد إلزامه بالاستقالة من وظيفته الأخرى.

وأضاف أنه بدأ العمل مع الشركة، غير أنه فوجئ بعد مرور أسبوعين بفصله من العمل بسبب معاناته من إعاقة في يده اليسرى، مطالباً الجهات المختصة بإنصافه وتعويضه، خاصة أنه فقد وظيفته الأولى ولم يعد لديه أي مصدر دخل آخر.

بدورها، ردت الشركة على تغريدة نشرها الشاب على حسابه بموقع تويتر” وأرفق معها مقطع الفيديو، بقولها: “نأمل التكرم بمدنا بوسيلة اتصالك على الخاص ليتم التواصل معك من قبل إدارة الموارد البشرية”.