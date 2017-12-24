6 أسباب تفسر عدم التزام المريض بـ«الأدوية».. هل أنت منهم؟

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يعتبر تناول الدواء في موعده المحدد وبالجرعات الموصى بها من قبل الطبيب، أساس نجاح كل علاج، وتناول الدواء في موعده، سواء قبل أو خلال أو بعد الأكل، من أهم الشروط الواجب اتباعها للوصول إلى الغاية المرجوة من تناوله.

ويشدد الأطباء على عدم اتخاذ القرار بوقف تعاطي الدواء، بعد الشعور بحال من التحسن، إلا بطلب من الطبيب المعالج، إلا أن كثيرون يأخذون قرار التوقف عن تناول الدواء من أنفسهم؛ الأمر الذي يثير حيرة المحيطين بهم.

وفي هذا الصَّدد، فسَّر الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه على “تويتر” أسباب عدم التزام المرضى بتناول الأدوية، وأرجعها إلى ستة أسباب.

الأسباب الستة:

1- عضوية.

2- نفسية.

3- اجتماعية.

4- عدم ثقة في تشخيص الطبيب.

5- اقتصادية.

6- ضعف وعي صحي.