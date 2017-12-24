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ديوان المظالم يُطلق خدمة «بيانات المترافعين الإلكترونية»

ديوان المظالم يُطلق خدمة «بيانات المترافعين الإلكترونية»
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تواصل – واس:

أطلق ديوان المظالم عبر بوابته الإلكترونية، اليوم، خدمة “بيانات المترافعين الإلكترونية” ميسرة للعمل القضائي وبالأخص للدائرة القضائية ومهمة في عملية معرفة المترافع ووصفه القضائي وسريان التراخيص ونحوها من معلومات مهمة للدائرة القضائية، وذلك من خلال إطلاق خدمة “بيانات المترافعين”، التي تم فيها توظيف التقنية والتعاون الإيجابي المشترك مع الجهات العدلية بما يعين وييسر في التوصل الدقيق لبيانات المترافع أمام الدائرة القضائية، وكل ما يلزمه الشأن ويتطلبه العمل القضائي من معرفة صفة حضوره وعدد القضايا التي يترافع فيها متمثلة في خدمة تنبيه القضاة على الوكلاء غير المحامين.

وأوضح المتحدث الرسمي لديوان المظالم سليمان بن محمد الشدي أن الخدمة تأتي لتمكن الدائرة القضائية من معرفة نوع الوكيل المترافع أمام الدائرة، إن كان محامياً مرخصاً أم غير ذلك، مع ما توفره هذه الخدمة من المميزات التي تتيح معرفة الدعاوى المترافع فيها والشكل الآلي في محضر الجلسة بما يتوافق والنصوص النظامية الإجرائية الواردة في هذا الشأن.

يذكر أن البوابة الإلكترونية لديوان المظالم أطلقت خلال الفترة الماضية عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمستفيدين الاطلاع والاستفسار عن معاملاتهم وتضمن – بإذن الله – تيسير الإجراءات وسرعة اتخاذها بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنهاء إجراءات التقاضي أمام محاكم ديوان المظالم، وذلك بمتابعة وإشراف من معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بهدف الاستفادة من التقنية الحديثة الآمنة لتحقيق التيسير في الإجراءات وتمكين المستفيدين من الاطلاع على ما يخصهم من بيانات بما ينعكس على سير الدعوى القضائية إيجاباً لتحقيق قضاء عادل وناجز وفق تطلعات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ.

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