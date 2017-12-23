«نيويورك تايمز»: الحوثيون يعيثون فسادا في صنعاء ومعاناة اليمنيين تتفاقم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

المرور: لا تقسيط للمخالفات.. وهذا هو الحل البديل

المرور: لا تقسيط للمخالفات.. وهذا هو الحل البديل

مدير «حساب المواطن» يكشف مفاجأة سارَّة للأسر ذات الدعم المنخفض

مدير «حساب المواطن» يكشف مفاجأة سارَّة للأسر ذات الدعم المنخفض

«وول ستريت جورنال» تكشف عن المبلغ المطلوب من رجل أعمال شهير موقوف بقضايا الفساد

«وول ستريت جورنال» تكشف عن المبلغ المطلوب من رجل أعمال شهير موقوف بقضايا الفساد

«الإعلام» توضح حقيقة ما نسب لـ«الشريان» بشأن عدم أهمية إذاعة شعائر الصلوات

«الإعلام» توضح حقيقة ما نسب لـ«الشريان» بشأن عدم أهمية إذاعة شعائر الصلوات

«نيويورك تايمز»: الحوثيون يعيثون فسادا في صنعاء ومعاناة اليمنيين تتفاقم

«نيويورك تايمز»: الحوثيون يعيثون فسادا في صنعاء ومعاناة اليمنيين تتفاقم
0

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية ‘‘إن الميليشيات الحوثية التي تسيطر على صنعاء شددت قبضتها على المدينة وسكانها خلال الأسابيع الأخيرة‘‘.

وأشارت إلى قيامهم بمنع الوصول إلى الإنترنت وحجب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن قيامهم بإرسال مسلحين لمداهمة منازل أي شخص يشكون في معارضته لهم.

وتحدثت الصحيفة، عن أن المئات اعتقلوا وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية من طعام ووقود بشكل كبير، مما يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية هناك.

واعتبرت الصحيفة أن تشديد الحوثيين المرتبطين بإيران لقبضتهم على السلطة يمثل فصلا جديدا قاتما في الحرب باليمن، ويسلط الضوء على العقبات الشديدة التي تواجه الجهود الدولية لإنهاء الحرب.

ونقلت عن أحد قادة حزب المؤتمر الذي كان يقوده الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، أن نحو 45 من بين 50 من قادة الحزب مازالوا في صنعاء ونحو 15 منهم رهن الإقامة الجبرية، وأضاف أن الباقين مختبئون ويبحثون عن طرق للهروب وأسرهم خارج المدينة.

ولفتت الصحيفة إلى المعاناة الشديدة التي يجدها الشعب اليمني في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وسط توقعات بزيادة المعاناة مع نفاد المال لدى المتمردين في ظل العزلة السياسية التي يواجهونها.

وأبرزت بحث التحالف الذي تقوده المملكة عن سبل لزيادة الضغط على الحوثيين وهو ما ظهر خلال اللقاء الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بقادة من حزب الإصلاح اليمني في الرياض.

ونقلت الصحيفة عن أحد قادة الحزب، خلال اتصال هاتفي، أن الاجتماع الشهر الجاري كان نقطة تحول، حيث طلب من الحزب التواصل مع من تبقى من حزب المؤتمر لبحث العمل معهم ضد الحوثيين.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. طفل أسير جنده الحوثيون يبكي بحرقة أمام قوات الجيش اليمني

شاهد.. طفل أسير جنده الحوثيون يبكي بحرقة أمام قوات الجيش اليمني

بالإنفوجراف.. هذا ما تقدمه إيران للحوثيين عسكريا ولوجيستيا وإعلاميا

بالإنفوجراف.. هذا ما تقدمه إيران للحوثيين عسكريا ولوجيستيا وإعلاميا

طيران التحالف يُفاجئ تجمّعاً حوثياً مسلحاً قبل الدفع به للمعارك

طيران التحالف يُفاجئ تجمّعاً حوثياً مسلحاً قبل الدفع به للمعارك

واشنطن ترحب بفتح ميناء الحديدة اليمني.. وتدين «باليستي الحوثي»

واشنطن ترحب بفتح ميناء الحديدة اليمني.. وتدين «باليستي الحوثي»

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الهاربون من ذواتهم !
مقالات

الهاربون من ذواتهم !

المزيد
نعمة الأمن
مقالات

نعمة الأمن

المزيد
«تواصل» تنفرد بأول حوار مع «الشمري» الذي أصر على التحدث بالعربية مع الأمن الأمريكي
تقارير وحوارات

«تواصل» تنفرد بأول حوار مع «الشمري» الذي أصر على التحدث بالعربية مع الأمن الأمريكي

المزيد
أسرار «الأمريكية» الغامضة صاحبة الاتصال بـ «مركز الدوريات» في الرياض.. 3 روايات و 4 اتهامات؟
تقارير وحوارات

أسرار «الأمريكية» الغامضة صاحبة الاتصال بـ «مركز الدوريات» في الرياض.. 3 روايات و 4 اتهامات؟

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>