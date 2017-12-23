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لهذا السبب.. قاضٍٍ أمريكي يرفض إطلاق سراح متهم شارك في مجزرة بالعراق

لهذا السبب.. قاضٍٍ أمريكي يرفض إطلاق سراح متهم شارك في مجزرة بالعراق
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تواصل – سامر محمد:

أمر قاض فيدرالي أمريكي بأن يظل متعاقد أمني سابق مع شركة “بلاك ووتر” في سجن فيدرالي، وذلك في انتظار إعادة محاكمته، بعد قيام محكمة استئناف فيدرالية بإلغاء إدانته في القتل من الدرجة الأولى على خلفية إطلاق النار الذي أودى بحياة 14 مدنيا عراقيا غير مسلحين في بغداد وذلك في 2007م.

وأشارت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إلى أن “نيكولاس سلاطين” البالغ من العمر 33 عاما ستتم إعادة محاكمته في يونيو القادم.

وأضافت أن القاضي استمع إلى شهادات استمرت لأسابيع والتي رأى من خلالها أن هناك خطر على المجتمع في حال إطلاق سراح المتهم حتى موعد إعادة محاكمته.

واعتبر أن معرفة المتهم بأن الدليل المقدم ضده قوي خلال محاكمته الأولى، تعني أن هناك خطر كبير من أنه قد يسعى للهرب في حال خروجه من السجن حتى لا يقوم قاض آخر بإصدار حكم مشدد ضده.

ولفتت الصحيفة إلى أن مجزرة سبتمبر 2007 في العراق التي قتل فيها 14 عراقيا وأصيب خلالها 17 آخرين، والتي أثارت مشاعر الاستياء العميقة بشأن إجراءات محاسبة أفراد الأمن الأمريكيين، سلطت الضوء على شركة “بلاك ووتر” التي كانت واحدة من أكثر الشركات الأمريكية ربحية وتسييسا، والتي كان يرتبط اسمها بالقوة الأمريكية غير الخاضعة للمحاسبة.

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