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مسؤول سابق بالبيت الأبيض عن ابنة ترامب وصهره: «أساس الأخطاء»
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تواصل – سامر محمد:

شن “ستيف بانون”، كبير استراتيجيي البيت الأبيض سابقا، هجوما لاذعا على “إيفانكا ترامب” ابنة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، وزوجها “جاريد كوشنر” معتبرا إياهما أساس كل القرارات الخاطئة.

وأشارت صحيفة “الجارديان” البريطانية إلى بعض ما جاء في مقابلة أجرتها إحدى وسائل الإعلام الأمريكية مع “بانون”، والتي كشفت عن أهم الأسرار داخل البيت الأبيض والعداء بين “بانون” وأفراد أسرة “ترامب”.

وتحدث “بانون” عن أن “جافانكا” وهو الاسم الذي أطلقه كاختصار لـ”جاريد” و”إيفانكا” هما أساس كل القرارات السيئة في البيت الأبيض.

وتناول “بانون” أحد الاجتماعات في المكتب البيضاوي والذي اتهم فيه “إيفانكا” بأنها “ملكة التسريبات” فردت عليه بأنه كذاب.

وأكد “بانون” أن “جاريد” هو من شجع “ترامب” على عزل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “إف بي آي”، معتبرا أن هذا التحرك قد يعود بالضرر عليه في التحقيق المتعلق بالتعاون مع روسيا خلال الحملة الانتخابية.

وذكرت “الجارديان” أن العلاقة بين “بانون” وجافانكا” لم تكن على ما يرام مطلقا، فـ”بانون” من أسرة كاثوليكية أيرلندية تعيش في “فرجينيا” تنتمي للطبقة العاملة،و”جاريد” يهودي شاب من جيل مختلف عن جيله ومن طبقة رجال الأعمال الأثرياء، وكذلك “إيفانكا” التي تعتبر الابنة المفضلة لدى “ترامب” من بين أبنائه الخمسة.

وتحدثت الصحيفة عن أنه ووفقا لوسائل إعلامية، فإن “جاريد” كان عنصرا رئيسيا في قرار “ترامب” اعتبار القدس “عاصمة لإسرائيل”.

وتساءلت وسائل إعلام أمريكية عما إذا كان “بانون” سيقرر خوض الانتخابات الرئاسية القادمة في 2020م ضد “ترامب”.

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