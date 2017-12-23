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بسبب الـ«spam».. هيئة الاتصالات توقف بعض مقدمي خدمات الرسائل القصيرة

بسبب الـ«spam».. هيئة الاتصالات توقف بعض مقدمي خدمات الرسائل القصيرة
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تواصل – واس:

أوقفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمات بعض “مقدمي خدمات الرسائل القصيرة” لقيامهم بإرسال رسائل نصية قصيرة “SMS” اقتحامية لمستخدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، مخالفين بذلك ضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية (spam).

وأكدت الهيئة أنها تعمل باستمرار على الحد من الرسائل النصية الاقتحامية وفرض غرامات وإيقاف خدمات من يخالف من مقدمي الخدمة، مشيرةً إلى أن استمرار مقدم خدمة الرسائل القصيرة ” SMS ” في المخالفة سينتج عنه تعليق الترخيص أو إلغاؤه.

في سياق متصل، أوضحت الهيئة أنها قد وجهت جميع مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة في 23/3/1439هـ بإيجاد حلول صارمة للحد من الرسائل النصية ” SMS ” الاقتحامية خلال (60) يومًا، وتوعية المستخدمين بالحلول السريعة المتاحة؛ لحماية المستخدمين والحد من ظاهرة الرسائل النصية الاقتحامية.

يذكر أن “خدمة الرسائل القصيرة” هي أحد خدمات الاتصالات التي تقدّم بموجب ترخيص فئوي من نوع (ب)، وتتضمن شروط وأحكام الترخيص الالتزام بضوابط الحد من الرسائل الاقتحامية التي أصدرتها الهيئة.

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