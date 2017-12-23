بعد حادث القصيم.. مطالبات بمنع التدفئة بالفحم والحطب

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طالب العقيد إبراهيم أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بمنطقة القصيم، المواطنين والمقيمين بالابتعاد عن التدفئة باستخدام الحطب أو الفحم، نظرا لخطورتها وتسببها في وفيات سنوية بمختلف مناطق المملكة، مناشدا المضطرين لاستخدامها بالحرص على وجود تهوية جيدة للمكان، وعدم استخدامها في الأماكن المغلقة.

واستشهد “أبا الخيل” خلال تقرير مصور نشرته قناة “إم بي سي” بالحادثة التي وقعت في مدينة بريدة، الأسبوع الماضي، عندما توفي شابين بعمر الزهور، بسبب استخدامهما الفحم للتدفئة في مكان مغلق، ثم خلودهما إلى النوم، فأصيبا بالاختناق.