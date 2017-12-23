بالإنفوجراف.. هذا ما تقدمه إيران للحوثيين عسكريا ولوجيستيا وإعلاميا

تواصل – واس:

نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إنفوجراف يتضمن أشكال الدعم الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

ويشير الإنفوجراف إلى ثلاثة أنواع من الدعم، عسكري مباشر، ولوجيستي، وإعلامي.

النوع الأول (العسكري المباشر) يشمل، بحسب الانفوجراف، توريد صواريخ باليستية إيرانية من نوع “قيام”، وصواريخ “أرض – أرض”، وتحويل صواريخ الطائرات من جو – جو إلى أرض جو، وكذلك قوارب سريعة مفخخة ومسيرة عن بعد باستخدام الحاسب الآلي، وألغام بحرية طافية وغاطسة، وطائرات بدون طيار من نوع “أبابيل” و “قاصف”، وصواريخ كورنيت، وقذائف أر بي جي مضادة للدروع من نوع “دهلوي”، بالإضافة إلى عبوات ناسفة يتم فيها استخدام الطبيعة الجغرافية للأرض.

النوع الثاني (اللوجيستي) يشمل إمداد الحوثيين بأنظمة استخباراتية، وتموين عسكري، وتدريب للكوادر الحوثية على أيدي الحرس الثوري الإيراني، وتنسيق مع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابية، وزرع الخلايا الإرهابية في اليمن.

أما النوع الثالث (الإعلامي)، فأشار الأنفوجراف إلى أنه يتضمن تزييف الحقائق، وتضليل المجتمع الدولي، وتغييب الشعب اليمني، وتجييش الإعلام ضد حكومة اليمن الشرعية.