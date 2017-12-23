4 نصائح من «الزراعة» لعدم الإصابة بـ«انفلونزا الطيور»

تواصل – فريق التحرير:

وجهت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أربعة نصائح لمربي الطيور والمتعاملين معها والمخالطين لها، لتجنب الإصابة بمرض أنفلونزا الطيور.

ووفقا للحساب الرسمي للوزارة عبر موقع “تويتر”، جاءت النصائح على النحو التالي:

1- تجنب شراء الطيور من مصدر مجهول.

2- عدم إدخال طيور جديدة على الطيور المرباة، إلا بعد حجزها والتأكد من سلامتها لمدة لا تقل عن 10 أيام.

3- غسل الأيدي والأدوات المستخدمة للطيور الجديدة وعدم خلطها مع أدوات وأقفاص ومستلزمات الطيور القديمة.

4- الاتصال بمركز الطوارئ عند ملاحظة نفوق جماعي للطيور أو ظهور أعراض المرض على الرقم 8002470000

في سياق متصل، طالبت الوزارة ملاك مشاريع الدواجن ومصانع الأعلاف ومزودي الخدمات البيطرية بتشديد إجراءات الأمن الحيوي، وإيقاف الزيارات من وإلى المشاريع، للحفاظ على استمراريتها واستدامتها.