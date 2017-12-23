شاهد.. طفل أسير جنده الحوثيون يبكي بحرقة أمام قوات الجيش اليمني

تواصل – فريق التحرير:

تداولت وسائل إعلام يمنية ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل أسرته قوات الجيش الوطني اليمني، بينما كان يقاتل في صفوف الحوثيين.

ويظهر المقطع أحد العسكريين وهو يستجوب الطفل، وبيده ميكروفون – على ما يبدو لوسيلة إعلامية تابعة للجيش – ليسأل الطفل عن ملابسات تجنيده في صفوف الميليشيا الإيرانية، في البداية كان الطفل متلعثما في الإجابات، ويبدو عليه الخوف، لكن ما هي إلا ثوان حتى أجهش بالبكاء بشكل كبير، لا سيما عندما سأله العسكري عن كيفية تجنيد الحوثيين له، ويبدو أن الطفل كان يخشى شيئا أو مكروها قد يلحقه الحوثيون بأهله، فربت العسكري على كتفه.

ويقوم الحوثيون بتجنيد الأطفال بأعداد كبيرة في المعارك مع قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية المؤيدة للشرعية، وفي أكتوبر الماضي أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني في الحكومة الشرعية عبد الملك المخلافي، أن نحو 70 في المائة من قوام ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، هم من الأطفال.

وكشفت منظمات يمنية، عن أن الانقلابيين يستخدمون جملة من الأساليب لتجنيد الأطفال، منها الترغيب بمرتبات شهرية، في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعيشها اليمن جراء الحرب، وأيضا الترهيب بسجن أولياء الأمور الذين لا يرسلون أبناءهم إلى معسكرات الميليشيات، إلى جانب استخدام الميليشيات للوجاهات الاجتماعية المحلية الموالية لهم، وللرئيس الراحل علي عبد الله صالح في الضغط على أسر الأطفال لتجنيدهم، في مجتمع تعاني نسبة كبيرة منه من الأمية، إلى جانب أن أكثر من 50 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية.