مطار جدة يكشف ملابسات حريق بطائرة لـ«الخطوط السعودية»

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كشف مطار الملك عبدالعزيز بجدة عن تلقي مركز المراقبة الجوية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في تمام الساعة 00:09 من فجر اليوم، بلاغاً يفيد بوجود حريق في عجلات طائرة الخطوط السعودية القادمة من الكويت بعد هبوطها على أرض المطار، وعلى الفور باشرت فرق الإطفاء والانقاذ بالمطار موقع الحريق.

وأضاف المطار أن فرق الإطفاء والانقاذ نجحت خلال وقت قياسي في إخماد الحريق المحدود في إحدى العجلات، وإخلاء الركاب بشكل طبيعي عبر سلالم الطائرة دون إصابات، أو تأثير على حركة الطيران في المطار ولله الحمد.