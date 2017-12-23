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مجلس الأمن يوجِّه رسالة للحوثيين بشأن الصواريخ الباليستية على الرياض

مجلس الأمن يوجِّه رسالة للحوثيين بشأن الصواريخ الباليستية على الرياض
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تواصل – متابعات:

أدان مجلس الأمن الدولي بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي في اليمن صواريخ باليستية تجاه العاصمة السعودية الرياض.

ودعا مجلس الأمن إلى التنفيذ الكامل للحظر المفروض على تزويد تلك الميليشيات بالأسلحة. كما حذر من الاستمرار في تهديد أمن السعودية ودول الجوار.

وجدد المجلس دعمه لوحدة اليمن وسيادته واستقلاله، مطالباً ميليشيات الحوثي بالسماح السريع والآمن لوصول المساعدات الإنسانية، وفقاً لـ”العربية نت”.

بيان المجلس أدان خرق الميليشيات القرار الدولي رقم 2216، الذي ينص على حظر توريد الأسلحة، مؤكداً أن سيطرة الميليشيات الحوثية على الأسلحة الباليستية تمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي، كما عدّ البيان إطلاق الصاروخ باتجاه المدن الأهلة بالسكان مخالفاً للقانون الدولي، مشيراً إلى انتهاك ميليشيا الحوثي لقرارات الشرعية الدولية، وسعيها لتقويض أمن المنطقة وزعزعة استقرارها.

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