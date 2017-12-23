مصرع مُدبِّر مذبحة هران باليمن.. و«محافظ» ينقلب على الحوثيين

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تواصل – متابعات

شهدت بعض المحافظات اليمنية تطورات عدة، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشفت مصادر إعلامية يمنية عن مصرع أحد القيادات الحوثية، واستقالة محافظ “حجة” الذي كان قد تم تعيينه في منصبه قبل ذلك ميليشيا الحوثي.

وفي التفاصيل أكدت المصادر مصرع القيادي الحوثي عادل مطهر، وهو القيادي الذي كان المسؤول الأول عن مذبحة “هران” البشرية التي وقعت في ذمار قبل عامين وفقاً لـ”عكاظ”.

فيما أفادت مصادر إعلامية أخرى أن “هلال الصوفي – محافظ حجة” (شمال غرب اليمن) المعين من قِبَل ميليشيا الحوثي، قد قدم استقالته اليوم؛ داعيًا المواطنين للوقوف في وجه الميليشيا التي أصبحت تشكّل خطرًا على الحاضر والمستقبل.

واستقال الصوفي الذي عُيِّن قبل أيام محافظًا لحجة، من منصبه؛ احتجاجًا على تصرفات الحوثيين، بحسب موقع “يمن برس”.

وقال الصوفي في بيان نشره بصفحته على موقع “فيسبوك”، إنه “قبل منصب المحافظ، من أجل خدمة المحافظة، إلا أن الحوثيين لا يريدون للدولة أن تمارس سلطاتها، وأن كل ما يريدونه هو أن يكون هو (المحافظ)، غطاء لأعمالهم الميليشاوية بحق المواطنين من نهب وابتزاز واعتقالات تعسفية، وقتل خارج طائلة القانون”.

وأضاف الصوفي في استقالته: “إنني إذ أعلن هنا عن استقالتي من منصب محافظ محافظة حجة، أدعو كل الشرفاء في محافظة حجة للوقوف صفًّا واحدًا في وجه ميليشيا الحوثي التي باتت تشكل خطراً على حاضرنا ومستقبل أبنائنا”.

ودعا الصوفي، إلى وقفة سلمية اليوم، للمطالبة بسحب ميليشيا الحوثي من المرافق الحكومية وإنهاء العبث بمؤسسات الدولة، وكذا المطالبة بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين السياسيين من أبناء المحافظة.
من جهة أخرى، فإن ميليشيا الحوثي قصفت منازل اليمنيين بصواريخ كاتيوشا في قرية الشاقة شمال مدينة العليا في بيحان.

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