«وول ستريت جورنال» تكشف عن المبلغ المطلوب من رجل أعمال شهير موقوف بقضايا الفساد

تواصل- سامر محمد:

قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: إن رجل أعمال شهيراً موقوفاً منذ أوائل نوفمبر الماضي على خلفية تحقيق متعلق بالفساد، مطالب بدفع ما لا يقل عن 6 مليارات دولار قبل إطلاق سراحه.

ووفقاً لمطلعين، فإن المبلغ المطلوب دفعه على سبيل التسوية مع رجل الأعمال من بين أعلى المبالغ المطلوب دفعها من قِبَل الموقوفين مقابل إطلاق سراحهم.

وذكرت أن رجل الأعمال المذكور مصنف من بين أغنى أغنياء العالم، مشيرة إلى أنه يتحدث مع الحكومة بشأن قبول التسوية في مقابل إطلاق سراحه من خلال التنازل عن جزء كبير من إحدى شركاته بالمملكة والمدرجة في سوق الأسهم السعودي وتقدر قيمتها السوقية بنحو 9 مليارات دولار.