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«الفالح»: نأمل بدء محادثات مع أمريكا بشأن اتفاق نووي.. خلال أسابيع

«الفالح»: نأمل بدء محادثات مع أمريكا بشأن اتفاق نووي.. خلال أسابيع
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تواصل – وكالات:

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة تأمل في بدء محادثات مع واشنطن بخصوص اتفاق يسمح للشركات الأمريكية بالمشاركة في برنامج السعودية للطاقة النووية المدنية.

وقال “الفالح” في حديثه لـ”رويترز”: “أشرنا في أحاديث مع شركائنا الأمريكيين إلى أننا ننوي توطين استغلال موارد المملكة المحلية من الطاقة النووية”.

وأضاف: “نأمل من خلال المفاوضات التي ستجرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع شركائنا الأمريكيين، أن نتوصل إلى أرضية مشتركة تسمح للحكومة الأمريكية بالوفاء بما يقصده القانون الأمريكي”.

وتقول المملكة إنها تريد الاستفادة من مواردها من اليورانيوم لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الوقود النووي، وإنها غير مهتمة بتحويل التكنولوجيا النووية إلى الاستخدام العسكري.

وفي محادثات سابقة، رفضت المملكة توقيع أي اتفاق يحرمها من تخصيب اليورانيوم يوماً ما.

وأرسلت الرياض طلبا لشركات توريد المفاعلات النووية، لتقديم معلومات في أكتوبر/تشرين الأول، في خطوة أولى نحو فتح مناقصة بعدة مليارات من الدولارات، لبناء محطتين للطاقة النووية.

وتخطط المملكة لامتلاك طاقة نووية حجمها 17.6 غيغاوات بحلول عام 2032، أي ما يعادل طاقة نحو 16 مفاعلاً، لتصبح واحدة من أكبر الفرص في قطاع يكافح منذ الكارثة النووية التي شهدتها اليابان في 2011.

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