أمريكا تسمح للمختبرات بإنتاج سلالات من أمراض قاتلة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته
أقرا الخبر
جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

جامعة القصيم تسحب ترخيص بيت خبرة أعلن عن أعمال لا تندرج ضمن مجالاته

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يبدأ صرف الدفعة الأولى من الدعم

«حساب المواطن» يبدأ صرف الدفعة الأولى من الدعم

مواطن يتصل بمركز العمليات في أمريكا وهذا ما حدث معه (فيديو)

مواطن يتصل بمركز العمليات في أمريكا وهذا ما حدث معه (فيديو)

النائب العام يوجه بالقبض على مقيم عربي أيَّد الاعتداء الحوثي على الرياض

النائب العام يوجه بالقبض على مقيم عربي أيَّد الاعتداء الحوثي على الرياض

تعميم من «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة

تعميم من «حساب المواطن» يكشف معلومات مهمة

أمريكا تسمح للمختبرات بإنتاج سلالات من أمراض قاتلة

أمريكا تسمح للمختبرات بإنتاج سلالات من أمراض قاتلة
0

تواصل – بي بي سي:

رفعت الحكومة الأمريكية حظراً استمر ثلاث سنوات على دراسة الفيروسات القاتلة في المختبرات، وقالت: إن فوائد الاستعداد لمواجهة الأمراض المحتملة تفوق مخاطرها.

وسيكون في إمكان المختبرات الآن إنتاج سلالات من أمراض الإنلفونزا والالتهاب الرئوي الحاد ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لدراستها.

وفرض الحظر بعدما سجلت انتهاكات في معاهد فيدرالية خلال طريقة معالجة فيروسات، مثل الجمرة الخبيثة وإنفلونزا الطيور.

وسيتعين على لجنة للمراجعة العلمية أن تُصدر تقييمها على كل اقتراح علمي على حدة.

وسيُسمح فقط بمواصلة البحث إذا قررت اللجنة أنه ليس هناك طريق آخر آمن لإجرائه وأن الفوائد الذي سيقدمها تبرر المخاطر.

ويقول معارضون: إن مثل هذه الأبحاث التي تسعى لتحقيق نتائج إيجابية من التجارب العلمية لا تزال تشكل تهديداً بالتسبب في إنتاج أمراض عرضية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«تعليم الرياض» تُصدر مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

«تعليم الرياض» تُصدر مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الأول

«الخدمة المدنية»: من حق الموظف الحصول على إجازة اختبارات بشرط

«الخدمة المدنية»: من حق الموظف الحصول على إجازة اختبارات بشرط

مصادر: نقص دواء فرط الحركة يحرم الطلاب المرضى من الاختبارات

مصادر: نقص دواء فرط الحركة يحرم الطلاب المرضى من الاختبارات

«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة

«قياس» يضع آلية الاختبارات لمعلمات التربية البدنية وعدد الأسئلة المقررة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

رغم التأتأة.. الشاب حذيفة اختار القرآن فميَّزه الله عن الأصِحاء
تقارير وحوارات

رغم التأتأة.. الشاب حذيفة اختار القرآن فميَّزه الله عن الأصِحاء

المزيد
«عهد» معتقلة بتهمة «الشجاعة».. قصة طفلة فلسطينية صفعت جندياً صهيونياً على وجهه
تقارير وحوارات

«عهد» معتقلة بتهمة «الشجاعة».. قصة طفلة فلسطينية صفعت جندياً صهيونياً على وجهه

المزيد
بيروت.. العشاء الأخير للدبلوماسية البريطانية قبل مقتلها على يد مهووس جنسياً
تقارير وحوارات

بيروت.. العشاء الأخير للدبلوماسية البريطانية قبل مقتلها على يد مهووس جنسياً

المزيد
«تويتر» يتفاعل مع هاشتاج «محمد_بن_سلمان_يعفو_عن_بن_نحيت»
تقارير وحوارات

«تويتر» يتفاعل مع هاشتاج «محمد_بن_سلمان_يعفو_عن_بن_نحيت»

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>