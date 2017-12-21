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قريباً.. مراكز لـ 911 بالرياض والشرقية والمدينة المنورة

قريباً.. مراكز لـ 911 بالرياض والشرقية والمدينة المنورة
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تواصل – فريق التحرير:

قال مصدر مسؤول بمركز العمليات الأمنية الموحد التابع لوزارة الداخلية بمنطقة مكة المكرمة: إن هناك مراكز أخرى ستنطلق قريباً في الرياض والشرقية والمدينة المنورة، موضحاً أن غرف العمليات (911) تتلقى ما يفوق 45 ألف اتصال يومياً.

ويغطي مركز العمليات الأمنية الموحد منطقة مكة المكرمة، و17 من المحافظات التابعة لها، ويتحدث منسوبو المركز لغات مختلفة، منها الإنجليزية والأوردو، واللغة الإندونيسية واللغة الفرنسية، ويتحدث المترجمون تلك اللغات على مدار الساعة مع المتصلين.

ويمثل وجود أكثر من لغة أجنبية في عمليات 911 بـمكة المكرمة إضافة مميزة للعمليات التي تستقبل بلاغات وفود وحجاج ومعتمرين أجانب ومقيمين ممن لا يتحدثون اللغة العربية، وستكون اللغة الإنجليزية حاضرة بعد تعميم وتجهيز المشاريع القادمة لمناطق المملكة، وقال هناك أكثر من 200 مستقبل للاتصالات والبلاغات التي ترد المراكز، وبيَّن المصدر أن جميع الأجانب يتواصلون مع قنصلياتهم عند تعرضهم لأي ظرف طارئ، بحسب “الوطن”.

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