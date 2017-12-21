اليمن.. شقيق الحوثي في قبضة قوات الشرعية

تواصل – فريق التحرير:

تمكنت قوات الجيش اليمني من القبض على قيادات حوثية بارزة، خلال معارك دارت رحاها خلال الساعات الأخيرة في صنعاء ومناطق أخرى، كان أبرزهم شقيق كبير الميليشيا الانقلابية الإيرانية عبدالملك الحوثي، والآخر هو المشرف الأمني للميليشيات الحوثية في بيحان المدعو عبدالخالق فهيد السيد والمكنى بـ “أبي هاشم”.

وأوضحت مصادر، أن أبو هاشم يحمل سجلا دمويا أسودا من الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الأبرياء، إضافة إلى دوره الكبير في عمليات سطو ونهب، ودوره في تهديد عدد من السكان وإجبارهم بالقوة على الالتحاق بالتجنيد الذي ينادي به الحوثي، بحسب صحيفة “الوطن”.

ولفت المصدر إلى أن تاريخ “أبو هاشم” ملطخ بجرائم مختلفة، بينها جرائم قتل متعددة، معتبرا أن القبض عليه يعد إنجازا كبيرا للجيش الوطني، مشيرا إلى أن هناك قيادات وبأعداد كبيرة من الصف الأول والثاني في صفوف الحوثيين أسرى لدى الشرعية التي تقوم بأدوار كبيرة في سير المعارك، وسيتم الإعلان عن أسمائهم قريبا، مبينا أن بعضهم قام بالاستسلام المباشر نظير تفوق الشرعية وحصارها لهم فيما أُلقي القبض على البعض الآخر أثناء المعارك.