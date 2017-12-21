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مع بدء الصرف.. أول ردود أفعال للمواطنين على إيداعات «حساب المواطن»

مع بدء الصرف.. أول ردود أفعال للمواطنين على إيداعات «حساب المواطن»
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تواصل – الرياض:

ردود فعل كثيرة بدرت من المواطنين بعد إعلان “حساب المواطن” بدء صرف الدفعة الأولى للمستفيدين صباح اليوم؛ فقد نشر عدد من المواطنين نص الرسالة التي تسلموها عبر جوالاتهم من “حساب المواطن” بقيمة المبلغ المودع في حساباتهم، وهناك من قال إن المبلغ أقل من 300 ريال للفرد الواحد كما أعلن في الحساب.

بدء الصرف

وكان “حساب المواطن”‏، نشر تغريدة له في الساعات الأولى من صباح اليوم، قال فيها‏: “بدأ إيداع مبالغ الدفعة الأولى لحساب المواطن في حسابات المستحقين، علماً بأن الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال للأسرة الواحدة والفرد المستقل”.

وقال صاحب معرف “خواطر جرح‏” في أول تعليق له على تغريدة حساب المواطن إنه نزل له ١٧٠ ريالاً، أما محمد بن عوين‏ فشكك في قيمة الـ 300 ريال للمواطن الواحد.

الوطن يتحمل أموراً صعبة جداً

أما محمد بن عوين‏ قال: “الوطن يتحمل أمور صعبه جداً – حرب تصرف عليها وقيمتها كبيرة جداً – ظروف النفط وغيرها – العجز وغيرها – رؤية تطوير الوطن – أنا ما أقول الأمر زين كله، لكن فيه ظروف صعبه يمر فيها الوطن، هي فترة وتمر ونكون في وضع أفضل بكثير – صدقني الأيام القادمه جميلة جداً”.

فرق ارتفاع الأسعار

وقال مغرد: إن ” ٣٠٠ ريال العائل، أكبر من ١٨ سنة ١٠٠ريال، أصغر من ١٨ يصرف له ٢٠٠ ريال، وقال “محمود”: “طيب شيء حلو، وهذا العمل خُصص لأصحاب الدخل المتوسط وأقل، وعلى ما أظن أنه ما راح يشتري لك قصور ويرصد لك ملايين، هو يدعم أي مواطن في حال تضرره من أسعار الطاقة والكهرباء، لازم نكون واعين أكثر وأكثر”.

وقال وائل الفهد‏: “حساب المواطن خصصوه لفرق ارتفاع الأسعار، والفئة المستهدفه من اللي دخله قليل ومتوسط، ما قالوا حساب الاغنياء ركزوا يإجماع”، وهو ما اتفق معه صاحب معرف “أسمر‏”، بقوله: “حساب المواطن وُجد لدعم الأسر ذات الدخل المتوسط والضعيف للمعلومية، أكثر إلى يشتكون دخلهم عالي ويبون الدولة تعطيهم أكثر”، حسب تعبيره.

هذه رسالة الإيداع

ونشر مواطن نص الرسالة التي جاءت له من حساب المواطن وقال‏: “أنا أب وعندي زوجة وطفلين ومعطيني 530 ريال، كيف أواجه ارتفاع الكهرباء والبنزين وغلاء المعيشة والضريبة”.

وقال حسن المالك‏: “رغم كل الظروف الاقتصادية، إلا أن الدوله لم تنس المواطنين وتدعمهم، عشان ولا مواطن يتضرر، كونوا على وعي ولا تتبعون اللي يحاول نشر السلبية والحلطمه”، وهذا ما أكد عليه معاذ الـعياف‏، بقوله “الدولة همها المواطن بالأول والأخير”.

ولكن صاحب “هـدووء رجل‏” تساءل: “300 ريال وش تسوي مع الغلاء”، وردت عليه “الهنوف، بقولها “حساب المواطن وجد لمساعدة الأسر ذات الدخل المتوسط والأقل، وللعلم تعد السعودية أقل دولة في ارتفاع الأسعار والضرائب”.

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