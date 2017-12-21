لوحة مفاتيح خاصة لـ «كثيري الكتابة».. مريحة وسهلة وسريعة

تواصل – وكالات:

أطلقت شركة PFU Limited اليابانية لوحة المفاتيح Happy Hacking Keyboard Pro2 الجديدة، التي تخاطب المستخدمين كثيري الكتابة.

وتعد لوحة المفاتيح الجديدة أداة إدخال مختصرة للغاية؛ حيث تشتمل على 60 زراً فقط، ومصممة بحيث تظل الأيدي في الوضع الأساسي، وبالتالي فإنها أكثر راحة في الاستعمال مقارنة بالموديلات السابقة.

وهناك بعض الأزرار يمكن تخصيصها بوظائف أخرى عن طريق المفتاح الموجود على الجانب الخلفي. وتتناسب لوحة المفاتيح Happy Hacking Keyboard Pro2 الجديدة مع الحواسيب المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز وأبل ماك، كما أن أزرار لوحة المفاتيح تتحمل 30 مليون نقرة.