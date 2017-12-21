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طرق بسيطة وأكلات لتخفيف أعراض البرد

طرق بسيطة وأكلات لتخفيف أعراض البرد
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تواصل- وكالات:

لا يوجد علاج لنزلات البرد والإنفلونزا، لكن يمكن تخفيف الأعراض وتقليل مدتها عن طريق بعض الأطعمة، أو الأدوية، أو الأعشاب. وتفيد التقارير الطبية أن من أفضل الإجراءات التي تخفف أعراض البرد تناول شوربة الدجاج والخضروات.

ولتحسين فاعلية الشوربة يمكنك إضافة الفطر (المشروم)، والحار أو الفلفل الحريف (الشطة)، والزنجبيل، إلى جانب البصل والليمون (الحامض).

وبينت دراسة نُشرت عام 2000 أن شوربة الدجاج والخضروات تحسن أداء خلايا الدم البيضاء التي تعتبر من أهم مكونات جهاز المناعة. ورصدت الدراسة أن استجابة مناعة الجسم لمكونات الشوربة تقلل الالتهابات الناتجة عن ميكروبات البرد.

وبحسب تقارير لجامعة هارفارد، عند تناول شوربة الدجاج والخضروات يقل انسداد الأنف والتهاب الجيوب الأنفية، وبالتالي يخف الصداع الناتج عن انسداد الجيوب.

وعند مقارنة تأثير شوربة الدجاج بأدوية البرد المتوفرة دون وصفة طبية تحقق الطريقتان الفوائد نفسها تقريباً، لكن دون آثار جانبية في حال تناول الشوربة. وتعتبر زيادة سرعة دقات القلب من أهم الآثار الجانبية لأدوية البرد.

وتفيد تقارير طبية أن شوربة الدجاج من أفضل الوسائل التي تساعد على سيلان الأنف وتخفيف أعراض الالتهاب الرئوي، وأنه كلما قلت النشويات في الشوربة، وزادت الخضروات ومصادر فيتامين “سي” والفلفل كلما كانت أكثر فاعلية.

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