موقع حساب المواطن يصاب بالشلل مع بدء صرف الدفعة الأولى

تواصل – الرياض:

بدأ برنامج حساب المواطن صباح اليوم الخميس، صرف الدفعة الأولى من دعم المستحقين، وأكد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن الحد الأدنى بحسب السياسات المعتمدة هو 300 ريال للأسرة الواحدة والفرد المستقل.

وأدى الضغط الشديد على موقع برنامج حساب المواطن بعد الاعلان عن صرف مستحقات المواطنين إلى تعطل الموقع.

واشتكى عدد من المواطنين من عدم القدرة على الدخول لموقع الحساب الإلكتروني على الإنترنت؛ وعدم قدرتهم فتح صفحة الحساب، الأمر الذي رجح سببه بعضهم للضغط الذي يواجهه الموقع حاليًا من زيارات الملايين من المواطنين.

ويحاول المواطنون البحث عن عن آلية الاستحقاق التقديرية التي تم إطلاقها لمعرفة المبلغ التقديري الذي يستحقونه.

وأعلن البرنامج عن إطلاق حاسبة الاستحقاق التقديرية عبر بوابته الإلكترونية؛ لمعرفة قيمة الاستحقاق.