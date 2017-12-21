«الفالح»: الاتصالات لا تتوقف عن جوالي رغبة في الاستثمار بعد حملة الفساد

تواصل- سامر محمد:

اعتبر خالد الفالح وزير الطاقة، أن القضاء على جيوب الفساد في المملكة أمر مطمئن للمستثمرين، الذين تفاعلوا مع الحملة التي تشنها المملكة ضد الفساد بزيادة شهيتهم للاستثمار فيها.

وأشار “الفالح” في تصريحات أوردتها صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، إلى أنه ودون أي مبالغة فإن هاتفي لا يتوقف عن الرنين.

وتحدثت الصحيفة عن أن أكثر من 200 أميرا ورجل أعمال ومسؤول رفيع المستوى تم إيقافهم بتهم تتعلق بالفساد، في إطار الحملة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد.

ولفتت إلى أن تصريحات “الفالح” جاءت بعد يوم من كشف المملكة عن ميزانية العام المقبل التي تقدر بـ261 مليار دولار، وهي أول ميزانية توسعية في برنامج الإنفاق منذ 3 سنوات، حيث تحاول المملكة سحب الاقتصاد من الركود.

تجدر الإشارة إلى أن بعض وسائل الإعلام الغربية زعمت أن الحملة التي تقودها المملكة ضد الفساد تثير مخاوف المستثمرين الأجانب، وهو الأمر الذي نفاه “الفالح”.