«بلومبيرج»: روسيا ترغب في تصدير القمح للمملكة

تواصل- سامر محمد:

قالت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية: إن روسيا ترغب في تصدير القمح للمملكة وفتح سوقها الذي ينمو سريعا أمام القمح الروسي؛ ما يعني الدخول في منافسة مع مصدرين من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الشبكة إلى أن القمح الروسي ممنوع إلى حد كبير من دخول المملكة خلال العقد الماضي، لكن البلدين دخلا في محادثات للبدء في التجارة.

وأضافت أن تلك المحادثات هي أحدث دليل على زيادة التعاون بين البلدين فيما يتعلق بأسواق السلع، حيث تقود البلدان مجموعة من 24 دولة والتي قلصت إنتاجها النفطي من أجل رفع أسعار الطاقة.

وذكرت الشبكة أن روسيا إذا دخلت سوق القمح السعودي فإن ذلك من شأنه أن يمثل منافسة كبيرة لمبيعات الاتحاد الأوروبي الذي يعد أكبر مصدر للمملكة.

ونقلت عن محللين أن هناك احتمالية كبرى لتصدير القمح الروسي إلى المملكة التي تعد المستورد الـ20 عالميا من بين أكبر الدول المستوردة للقمح.